Sobe para 96 o número de mortos em terremoto no México

O governo mexicano informou nesta segunda-feira (11) que o número oficial de mortes causadas pelos tremores de 8.1 de magnitude, que atingiram o país na última quinta-feira (7), subiu para 96. Segundo a “France Presse”, com informações oficiais, a atualização foi feita após a confirmação de novos óbitos no Estado de Oaxaca.

O porta-voz da presidência do México, Eduardo Sánchez, confirmou o novo balanço logo depois que o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, informou a uma emissora de televisão local sobre as novas vítimas no Estado.

“Estamos unidos para enfrentar essa crise humanitária”, disse Murat enquanto lembrava que um milhão de pessoas no Estado precisam de comida, água, eletricidade e auxílio na reconstrução de moradias.

Só em Oxaca, 12 mil moradias foram atingidas e 76 mortes foram confirmadas. Segundo o jornal mexicano “El Universal”, dois milhões de pessoas foram atingidas no sul do país. Em Chiapas, Estado mais próximo ao epicentro do sismo, 1,5 milhão de pessoas foram afetadas, de acordo com a “Reuters”.

Oaxaca, Chiapas e Tabasco foram os Estados mais atingidos pelo terremoto, que foi o mais forte a atingir o México desde 1932, segundo o “El Universal”.

