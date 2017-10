Sobe para cinco o número de presos por tráfico de 480 kg de cocaína em avião no Mato Grosso

O sargento da Polícia Militar de Tangará da Serra, Idoardo do Carmo Pereira, informou, há pouco, ao Só Notícias, que mais três homens, de 28, 45 e 50 anos, foram presos hoje à tarde, em uma área rural, do município. Segundo as investigações, eles receberiam a droga que foi apreendida no último domingo, em uma aeronave que estava em uma pista clandestina localizado entre os municípios de Tangará e Reserva do Cabaçal. Uma ligação anônima levou os policiais aos suspeitos.

Ainda segundo o sargento, os suspeitos confessaram que estavam na aeronave no momento da apreensão. Porem, conseguiram fugir. Todos residem em Cuiabá e já foram encaminhados à sede da Polícia Federal na capital para as providências necessária.

Conforme Só Notícias já informou, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal em parceria com a Força Tática da PM e da Agência Regional de Inteligência prenderam no domingo dois homens, de 25 e 24 anos, transportando 14 fardos, totalizando 480 quilos de cocaína, em uma aeronave. Também foram apreendidos U$2,5mil e B$ 820 (moeda boliviana).

Após a prisão o comandante regional da PM de Tangará da Serra, Heverton Mourett de Oliveira, declarou que o piloto e passageiro da aeronave possuem nacionalidade boliviana e informaram que receberiam uma quantia em dinheiro (valor não informado) para fazer o transporte da droga até Mato Grosso. O caso segue sendo investigado.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...