Sobe para sete o número de mortos em Parauapebas

Já na manhã de hoje, dois homicídios ocorreram no bairro Nova Vida e um no Bairro da Paz. Duas vítimas foram identificadas apenas pelos nomes de Mikael e Arthur Gomes.

Subiu para sete o número de mortos por crimes violentos nas últimas 24 horas no município de Parauapebas, sudeste paraense. Após o assassinato do policial militar Raimundo Nonato Oliveira, torturado e morto dentro da própria casa na noite desta segunda-feira (11), mais cinco homicídios foram registrados na cidade.

