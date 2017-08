Sobrevivente de naufrágio conta que se lançou ao rio ao perceber que rebocador estava tombando

Euclinger Costa foi resgatado por uma embarcação regional que estava nas proximidades. Os sobreviventes ainda tentaram marcar o local onde o rebocador afundou.

Um dos sobreviventes do naufrágio do rebocador da empresa de transportes Bertolini, no Rio Amazonas, Euclinger da Silva Costa contou ao comandante da Capitania Fluvial de Santarém, Ricardo Barbosa, que ao perceber que a embarcação estava afundando, se lançou ao rio. Ele esteve no final da manhã desta quinta-feira (3) na Capitania, onde contou sobre o desespero vivido momentos antes do rebocador afundar.

“Ele disse que sentiu o impacto no momento da colisão e ao perceber que a embarcação estava inclinando, se lançou ao rio. Depois de um tempo, ele conseguiu retornar para a superfície flutuando”, relatou o comandante.

Ao G1, Ricardo Barbosa esclareceu que a conversa com Euclinger não se configurou como depoimento oficial.

O sobrevivente confirmou que foi uma embarcação regional que estava nas proximidades do local do acidente que fez o resgate. Ele disse que quando conseguiram colocá-lo para dentro da embarcação regional, César da Silva, o outro sobrevivente já se encontrava lá.

Euclinger não soube explicar como foi o acidente, pois estava em ambiente fechado do rebocador. Porém, informou que houve uma tentativa de marcação do local em que o empurrador afundou. “O Euclinger contou que ainda voltaram ao local para tentar amarrar uma bóia na parte que ainda estava visível, na tentativa de marcar a posição. Mas não tiveram sucesso, pois o empurrador naufragou totalmente antes que eles o alcançassem”, disse Ricardo Barbosa.

Após a tentativa frustrada de marcar o local onde o rebocador afundou, o barco regional desembarcou os sobreviventes em um comboio da empresa Bertolini que vinha mais atrás. Eles foram levados primeiro para Óbidos e em seguida para Santarém.

A equipe da Capitania que está fazendo o inquérito encontra-se no local do acidente fazendo as buscas dos tripulantes desaparecidos. “Em um segundo momento os dois sobreviventes serão convocados oficialmente para que seja realizado o depoimento oficial junto ao encarregado do inquérito”, informou capitão Ricardo Barbosa.

O comandante disse também que o sobrevivente César da Silva continua muito abalado e sem condições de esclarecimento dos fatos, e no momento está recebendo amparo da família.

O acidente

O rebocador da Bertolini colidiu com um navio da Mercosul na madrugada de quarta-feira (2). Nove pessoas estão desaparecidas e duas foram resgatadas com vida. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros seguiu de Santarém para iniciar buscas aos desaparecidos.

