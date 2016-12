Sobrevivente Erwin Tumiri afirma não saber que voo iria direto para Medellín

Técnico de avião, boliviano conta os últimos instantes antes do acidente.

Boliviano lembra da luta para se salvar e também salvar a colega de voo.

O Fantástico conversou com exclusividade com o boliviano Erwin Tumiri, um dos seis sobreviventes da tragédia da Chapecoense. Na tarde deste domingo (4) em um hospital em Cochabamba, na Bolívia, onde está internado, o técnico do avião da Lamia contou sobre os últimos instantes antes do acidente. Erwin disse que não sabia que o avião iria direto para Medellín, sem escala, e falou da luta para se salvar e salvar a colega de voo. AssIsita o Vídeo AQUI

Fantástico

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

