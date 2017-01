Sobreviventes da Chape recebem homenagem singela da CBF

A cerimônia foi apresentada por Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O presiedente da CBF, Marco Polo del Nero, não compareceu ao evento.

No entanto, como destaca a Folha de S. Paulo, a homenagem foi bem rápida. Os quatro sobreviventes brasileiros estiveram no gramado, receberam uma placa dos presidentes de Chapecoense e Atlético Nacional e flores dos jogadores das duas seleções.

Antes do jogo começar, Alan Ruschel, Jackson Follmann, Neto e Rafael Henzel estiveram no gramado para participar da cerimônia.

O amistoso entre Brasil e Colômbia, organizado pela CBF, para homenagear os sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, aconteceu na noite de quarta-feira (25) no Engenhão.

