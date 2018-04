Sobrinha procura por Tio desaparecido há 26 anos; ele estaria residindo em Novo

Uma família residente em Barra do Corda no Maranhão, entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso na noite desta quarta-feira, 04, esperançosa em localizar um irmão de sua mãe, que estaria sem dar notícias há aproximadamente 26 anos.(Foto Arquivo Pessoal)

Esta família procura informações há vários anos, tendo lançado campanhas nas redes sociais e há aproximadamente 15 dias obteve uma esperança: que ele estaria residindo em um bairro de Novo Progresso.

Veja a Nota;

Olá Boa noite! Estou escrevendo pra pedir ajuda na divulgação de algumas informações, minha Mãe tem um Irmão que ela Não vê à 26 anos, ela também Não tem nenhum tipo de contato, através de muita procura conseguimos informações que ele reside ai na cidade de Novo Progresso Pará, Na Rua Santa Isabel no bairro Cristo Rei. O nome dele é: *Raimundo Nonato da Silva de Souza*, data de Nascimento é 28/12/1968 filho da Alexandrina Evangelista da Silva. Nascido na Cidade De Barro do Corda_ Ma. Nome da Irmã que o procura é Maria de Jesus Sousa de Moraes telefone pra contato 99 988570797 ou zap 99988571904 Por favor nos ajude a encontra- lo é o Sonha da minha Mãe velo Novamente, de ja Agradeço.

“Minha Mãe está saudosa. Sente muita falta do irmão”, disse à sobrinha , a respeito do tio.

