Sobrinhos procuram Tio na região de Novo Progresso.

Sobrinhos procuram a Redação Jornal Folha do Progresso via a WhatsApp para saber notícias sobre o paradeiro de seu tio, que atualmente se encontra na região de Novo Progresso.

Eusébio Aires Lisboa nasceu no dia 29/07/1958, tem o apelido de Conterrâneo (goianinho). Ele saiu do Goiás (agora Tocantins) há mais de 28 anos para tentar a vida no Pará, deixou duas irmãs e uma mãe, perdemos o contato dele e estamos muito ansiosos em podermos reencontrá-lo, diz os sobrinhos.

Eusébio correspondia com a família por meio de cartas, mas a última foi nos anos 80. A família mudou de endereço e perdeu o contato, e com o trabalho em garimpo dificultou bastante. O que se sabe é que atualmente ele trabalha na região e é frequentador de Santa Júlia/ Novo progresso.

