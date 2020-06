Sociedade Cobra – Balneários tem domingo de praia cheia em meio à pandemia de coronavírus

Foto:Via Whats -App – As imagens da Praia do Rio Jamanxim repleta de banhistas, enviadas para o WhatsApp (93)984046835 da Redação do Jornal Folha do Progresso, e publicadas nas redes sociais neste domingo (21), mostra dezenas de pessoas ignoraram a recomendação de isolamento social, para conter a pandemia de coronavírus, e tomaram banho de sol à beira-do rio no final de semana.

Leia mais:Covid-19: quantidade de novos casos em Novo Progresso aumentam e mortes se mantém estável – eleva para 84.654 casos e 4.583 óbitos por Covid-19 no estado.

Entre os banhistas há idosos, principalmente junto aos quiosques da beira do rio grupo de risco para as complicações causadas pelo novo vírus. O uso de mascara é obrigatório no municipio, lá ninguém tinha mascara, postou o internauta, com indignação. No outro domingo fui até balneário bambu , voltei tava cheio,disse.

Moradores relatam que também há muita gente compartilhando cuias de tererê, bebendo no mesmo recepiente, o que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Repercussão

Outros comerciantes reclamam, que estão sendo obrigados a manter os bares e lanchonetes,restaurantes fechados, e os balneários podem abrir, se abrimos a policia vem e fecha, isto é injusto, precisamos que as autoridades definam isto,postaram.

Comentário — É um absurdo. As pessoas, principalmente os idosos, precisam entender que estamos em um momento de contenção, para evitar a propagação do coronavírus. O decreto do governo do Estado foi uma medida precoce muito válida de quarentena, e todos têm que respeitar.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...