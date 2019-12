Sociedade foi ‘desinformada sobre verdade’, diz Chico Sousa” após tirar PL de pauta

(Foto:Reprodução) – Vereador retira da pauta projeto que propõe inclusão de 7% da taxa de Iluminação Publica no duodécimo da Câmara municipal: ‘Devido a desinformação da Sociedade”, divulgou nota.

Durante aprovação em 1º turno o projeto que teve votação quase unânime foi duramente criticado pela sociedade.

A preocupação do Presidente foi explicar durante a sessão de retirada da PL o que justificava, com um repasse mensal de R$ 230 (Duzentos e Trinta Mil Reais) a necessidade de mais recurso para casa.

“NOTA DE ESCLARECIMENTO PARA AS PESSOAS DO BEM”. Com essa fala, o vereador Francisco Nascimento de Souza (Chico Souza) , tenta encerrar o caso da PL 002/2019 em pronunciamento na cala legislativa em nota divulgada na tarde desta terça-feira (10), antes da sessão plenária.

Durante sessão na Câmara na última terça-feira (10), o vereador disse que o projeto, que tinha o objetivo de aumentar a arrecadação para melhorar as condições do plenário e dar mais estrutura para o legislativo Progressense foi retirada “não por ser ilegal e nem muito menos Imoral,como pessoas publicaram em redes sociais e outros meios de comunicações, contradizendo em muito sobre a matéria. Contradizendo ainda em base Jurisprudencial STF é procedente a inclusão da taxa de iluminação publica no duodécimo do Legislativo, que o próprio TCM (Tribunal de Contas dos Municípios ) decidiu isto.

Chico Souza , acusa de sensacionalismo por parte de pessoas inescrupulosas e desinformadas,que pretendem fazer desta matéria palanque para as próximas eleições,no final aceitou eu não foi devidamente esclarecida para sociedade.

O presidente da casa foi duramente criticado pela vice-prefeito Gelson Dill (MDB) que afrontou o edil e disse ir na justiça para derrubar a Lei caso aprovada.

O ex-vereador Luizão (MDB) ,xingou os edis de pilantras e usurpadores do dinheiro publico.

O legislativo entrou em recesso a PL continua encostada em trâmite normal, populares querem a retirada do PL da tramitação e prometem mais mobilização.

