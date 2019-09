Sogro de suspeito de triplo homicídio é preso por porte ilegal de armas em Anapu, no PA

Triplo assassinato ocorreu na zona rural de Anapu. Três armas foram apreendidas. — Foto: Ascom/PM

Triplo assassinato ocorreu na zona rural de Anapu. Três armas foram apreendidas.

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2), em Anapu, sudoeste do estado, com três armas de fogo no interior de sua casa, na zona rural do município. O preso é sogro de um dos suspeitos de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido, no último final de semana, após discussão em um bar da região.

Ao todo, 12 policiais civis participam da força-tarefa em conjunto com a equipe da Delegacia de Anapu. Segundo a Polícia Civil, os dois autores do crime foram identificados durante as investigações que comprovaram que as mortes não tiveram relação com questão agrárias. “O crime ocorreu em razão de uma briga em bar. Uma das vítimas tentou agarrar a mulher do suspeito. Os três que morreram estavam na confusão do bar”, detalha o delegado José Humberto Melo, diretor de Polícia do Interior.

O crime

As vítimas são Vivaldo da Silva Sousa, e dois homens conhecidos como “Genival” e “Romário”. O crime ocorreu neste domingo (1º), por volta de 4h30 da manhã, na região do PDS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável) do Travessão 53, a 50km da sede da cidade de Anapu.

Segundo populares, as vítimas estavam em um trator quando foram alvejadas por disparos de arma de fogo calibre 20. Informações apontam que as vítimas participaram de um torneio de futebol, e em seguida, foram beber em um bar. Neste bar, houve uma discussão, que envolveu as vítimas e Nilton Lucena e uma mulher identificada como Juliana. Após isso, os suspeitos teriam ficado na estrada esperando as vítimas para se vingarem.

Nas investigações, mais de oito pessoas foram ouvidas, entre as quais, o dono da arma usada no crime, familiares dele e outras testemunhas. Já, por volta de 13h30 desta segunda-feira (2), durante as investigações do crime, a equipe policial chegou à residência de um dos suspeitos do crime, que foi flagrado no local com as três espingardas, uma calibre 20, uma calibre 28 e outra de fabricação caseira, além de uma munição calibre 20 e uma munição calibre 28 intactas e outras três munições deflagradas. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. As armas serão submetidas à perícia para verificar se foram utilizadas nos homicídios. As investigações continuam para prender os autores dos homicídios.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...