Soja começa a ser colhido em Matupá e a safra 2017 deverá ter um aumento de 20%

Áreas com extensas plantações de sojas são comuns nas grandes potencias do soja no estado de Mato Grosso, como por exemplo Sorriso, Lucas do Rio Verde e tantas outras cidades que são referencias da produção em todo o país, porem o verde do soja já começa a ser visto também entre Matupá e Guarantã do Norte. Varias áreas foram plantadas nessa região.

O trabalho é intenso, e o soja é encontrado em varias etapas, tem onde já foi colhido e a terra já esta sendo gradeada e preparada para o plantio do arroz, também é encontrado em grande quantidade verde, mais há também propriedades em que o soja já esta seco e pronto para a colheita, na terra do seu Darci Primom por exemplo a colheita começou na tarde desta segunda-feira.

Localizada as margens da estrada W 50 a propriedade tem cerca de 900 hectares, todo ocupada pelo soja, a expectativa da família é superar a safra do ano interior, tendo em vista que o clima esse ano tem contribuído bastante.

Alexsandro engenheiro agrônomo do INDEA afirmou que as chuvas foram o grande diferencial desta safra, pois não faltou e também não foi em excesso, ou seja, ocorreram de forma precisa para que o plantio do soja não fosse prejudicado.

A expectativa é de um aumento de 20% na produção matupaense em consideração a safra de 2015/2016.

No ano passado as áreas plantadas atingiram mais de 23 mil hectare, correspondendo a 72 propriedades do município, a estimativa é que esse numero aumente consideravelmente.

O período para o plantio se encerrou no dia 31 de Dezembro, agora é necessário que os produtores procurem a agencia do INDEA para fazer o cadastramento, esse prazo se encerra no dia 15 de Fevereiro, só assim com o fechamento dessa etapa é que será apresentado os números da safra 2017.

Fonte: Olhar Cidade.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

