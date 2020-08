Soja: exportações do Brasil no acumulado de 2020 ficam 38% acima do mesmo período de 2019

Volume embarcado no mês de julho foi de 10,372 milhões de toneladas, o maior já registrado em um mês de julho; confira o desempenho das exportações de outros produtos, no relatório preparado pelo consultoria Cogo (Foto:Reprodução)

De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (03/08) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, as exportações brasileiras de soja em grão no acumulado de 2020 atingiram 70,722 milhões de toneladas, 38,2% acima do mesmo intervalo de 2019 (51,171 milhões de toneladas).

O volume embarcado no mês de julho foi de 10,372 milhões de toneladas, aumento de 39,4% ante igual período do ano passado (7,443 milhões de toneladas). É o maior volume de soja já exportado para um mês de julho, superando o recorde anterior, de julho de 2018, de 10,198 milhões de toneladas.

O total embarcado no mês passado, entretanto, ficou 24,6% abaixo do observado em junho, quando o Brasil embarcou ao exterior 13,75 milhões de toneladas.

Confira os resultados de exportação alcançados por outros produtos brasileiros, no relatório preparado pela Cogo – Inteligência em Agronegócio:

Por: Canal Rural

