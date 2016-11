Soja vem tomando espaço das pastagens em Novo Progresso

Para as pessoas que percorrem a rodovia BR-163 , saindo do estado do Mato Grosso sentido estado do Pará, ao entrarem no Município de Novo Progresso, o visual já começa a mudar. As lavouras de Arroz e Soja continuam tomando áreas que antes eram cobertas com pastagens para criação de bovinos.

Os pecuaristas em sua maioria estão procurando alternativas e o caminho para muitos com as pastagens degrada e com a baixa no preço da carne, com os insumos caro, é investir na produção de grãos.

Mas nem todos conseguem migrar para os investimentos no campo. “Com o avanço na tecnologia na lavoura, os que já vêm cultivando comentam que a média de produtividade na região seja de até 65 sacas por hectare”.

As empresas Bunge,Bayer já anteciparam a compra no município, e alguns produtores já venderam soja para entregar em março/abril de 2017 na casa dos 81 reais.

De acordo com o agrônomo consultado pelo Jornal Folha do progresso, a safra de grãos em Novo Progresso é viável , embora a realidade daqui é bem diferente do que outras regiões, com topografia diferente dificulta o investimento , que eleva um pouco o custo da produção. As terras têm que ser mecanizada e nivelada, é necessário de dois três anos para iniciar o plantio direto que da um retorno melhor ao produtor, disse.

Um dos motivos de abandonar a pecuária, analisa o consultor, é a pressão da lavoura. Em algumas regiões, a indústria está pagando em torno de 67 reais a saca do soja, com o rendimento médio de 45 sacas por hectare, preço do soja hoje , daria uma média de R$ 3015 por safra incompatível com o bovino que para obter este rendimento por hectare é necessário aguardar os três anos para apurar este montante, restando ai um possibilidade de safrinha que seria um lucro extra ao produtor,comentou.

Outro fator, que soma para essa realidade, é a baixa na produtividade com as pastagens degradadas, os pecuaristas estão reduzindo o numero de bovinos por hectare, com isto diminui a renda, e o aumento no insumo, o pecuarista já vinha descapitalizando e com esse aumento de custo é preferível migrar para o plantio de grãos.

Quanto ao avanço de áreas plantadas com grãos, vem com incentivo na construção de novos armazéns para secar e armazenar os grãos , chama atenção dos que ainda estão indecisos, este fator já viabilizou o plantio na região que antes só enxergamos curral e cerca agora é um novo tempo nova realidade, incluindo o ganho para economia local, argumenta.

A soja faz pressão e toma cada vez mais áreas de pastagens na região. Na fazenda “Estância Medianeira”, em Novo Progresso, o agricultor João Piran cultiva cerca de 1.200 hectares. A soja já tomou conta da propriedade e só não vai tomar a área da pecuária na parte dobrada que é impossível de mecanizar,disse.

Quero fazer rotação , soja, arroz e milho, no final a pastagem para não deixar a terra descoberta,concluiu.

João Piran, já está ampliando os armazém para estocar grãos,comecei com um agora estou construindo mais dois , para ano quero construir mais três,finalizou.

Por Jornal Folha do Progresso

