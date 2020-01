Soldado do Exército é morto com tiro em Marabá

Comando Militar do Norte diz que Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime

Sites da região e colegas de trabalho do militar dizem que o soldado foi morto com um tiro no abdômen, desferido por um indivíduo, ainda não identificado, após o mesmo sair de uma festa (Foto:Reprodução Site Debate Carajás)

O Comando Militar do Norte informou nesta tarde de sábado (25), à redação integrada que o soldado Jonatan Rodrigues da Silva Felix, morreu nesta madrugada em Marabá, município do sudeste do Estado, em circunstâncias que estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Contudo, diversos sites de notícias da região e mesmo colegas de trabalho do militar asseguram que o soldado, lotado no Hospital de Guarnição de Marabá (HGUMBA), foi morto com um tiro no abdômen, desferido por um indivíduo, ainda não identificado, em uma área desabitada, na Folha 17, no bairro Nova Marabá, após sair de uma festa.

Em nota, o Comando Militar do Norte diz que sua prioridade nesse momento é a prestação da total assistência à família do militar. O documento não entra em detalhes sobre a motivação do assassinato. O site Debates Carajás, por exemplo, informa que o militar estava no interior de uma casa noturna, próxima ao Ginásio da Folha 16, quando foi abordado por um homem e saiu da casa de show.

Os dois teriam sido seguidos à distância por um segundo suspeito. Pouco tempo depois, espalhou-se a notícia de que o militar havia sido baleado na barriga. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, mas morreu. O site Debates Carajás ainda informa que o soldado era integrante da quadrilha junina ‘Explode Coração’ do bairro Santa Rosa. E que um colega de trabalho relatou que Rodrigo foi baleado, teve a moto, celular e outros pertences roubados. Ainda segundo o site, a moto do soldado foi localizada próximo de um posto de combustível. A Polícia Civil informou que já está apurando o caso.

