Soldado do Exército morre em acidente de moto quando seguia para o quartel em Tucuruí

Militar morreu poucos minutos depois (Foto:Reprodução)

Segundo o 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, ele teve a passagem cortada por um ciclista

O soldado do Exército Brasileiro, Felipe Rosa Pereira, de apenas 21 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito quando seguia para iniciar seu turno no quartel que fica no município de Tucuruí, sudeste paraense, na manhã desta terça-feira (16).

O militar, que era lotado no 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, seguia de moto para o aquartelamento por volta de 7h quando colidiu com um ciclista nas proximidades do Hospital Regional de Tucuruí.

Em nota, o comando o Esquadrão prestou luto ao jovem e informou que ele foi socorrido inicialmente pela Policia Militar, que acionou a equipe de enfermeiros do HRT que prestaram atendimento e o conduziram para o hospital. Após várias tentativas de reanimação, ele faleceu por volta de 07h30 em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente.

O homem que cortou a passagem da moto e teria causado o acidente também está ferido no hospital. Seu estado de saúde é delicado.

“O comando do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva está prestando todo o apoio necessário à família do militar e põe-se à disposição dos veículos de comunicação da região para que sejam retiradas todas e quaisquer dúvidas sobre o ocorrido”, disse a nota do esquadrão de Tucuruí.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...