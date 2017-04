Soldado é morto após se envolver em briga de trânsito

O jovem de 21 anos foi assassinado a tiros por um taxista durante uma confusão

Um soldado da aeronáutica, identificado como Nikolas de Castro Mendes, de 21 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (8), por volta das 4h, após se envolver em uma briga de trânsito com um taxista no quilômetro um da BR-316, próximo a casa de show Cangalha. O atirador conseguiu fugir do local logo após o crime. A Divisão de Homicídios (DH) está investigando o caso.

Um amigo da vítima que também estava no carro, mas terá a identidade preservada, afirmou à polícia que o motorista de táxi bateu no carro de Nikolas, um celta preto, e uma discussão entre os dois condutores começou. Após algum tempo, Nikolas desistiu da confusão e seguiu sua rota, mas foi surpreendido logo em frente por outros três táxis cercando seu carro. O taxista atirou no jovem que morreu ainda no local, atingido por dois disparos de arma de fogo. O amigo que estava no banco do carona também foi alvejado, mas resistiu aos ferimentos.

A Polícia segue em busca dos envolvidos na morte de Nikolas. Qualquer informação pode ser denunciada anonimamente pelo 181.

