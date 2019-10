Soldado morre durante explosão em base do Exército no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Comando Militar do Norte informou que lamenta profundamente e nesse momento presta assistência aos familiares da vítima e do militar ferido.

O artefato explosivo estava sendo manipulado pelos militares no momento da explosão. O local do acidente está sendo periciado por especialistas militares e da Polícia Civil e o inquérito policial militar deve apontar as causas da explosão.

Uma explosão de origem ainda desconhecida foi registrada na quinta-feira (10) na base do Exército (2º BIS), na PA-242, local de treinamentos na cidade de Nova Timboteua, a 140 quilômetros de Belém. Segundo o Comando Militar do Norte, o soldado Maurício Lima Teixeira morreu e o cabo Paulo Vitor Brás Pires foi levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

You May Also Like