Soldado sofre ‘ferimentos graves’ após ser atropelado por avião

Membro da tripulação do porta-aviões USS Carl Vinson da Marinha estadunidense foi hospitalizado

O porta-aviões norte-americano USS Carl Vinson teve que cancelar operações devido a um acidente ocorrido durante os treinamentos realizados próximo ao litoral da Califórnia, nos Estados Unidos. Um membro da tripulação e da Marinha norte-americana foi hospitalizado com “ferimentos graves, mas que não põem em perigo sua vida”, após ser atropelado por um avião localizado no convés do navio.

O incidente ocorreu na noite da sexta-feira (3), quando o helicóptero de emergência transportou o militar ferido do porta-aviões para o Hospital Scripps Memorial, em San Diego, Califórnia.

O porta-voz da Marinha dos Estados Unidos, Steve Fiebing, não deu nenhum detalhe do atropelamento , divulgado nesta segunda-feira (6), mas assegurou que a investigação está em andamento, informa o The New York Times.

“O atropelamento ocorreu durante os exercícios SUSTEX, realizados perto da costa sul da Califórnia, o navio suspendeu todas as operações de voo na sexta-feira e atrasou muitas operações marcadas para o sábado (4)”.

Anteriormente, a Marinha norte-americana começou a investigar problemas sistêmicos que afetam serviços de vários navios. Os especialistas que investigaram incidentes anteriores descobriram que os turnos de trabalho dos marinheiros são excessivamente longos — até 15 horas por dia. Assim, a falta de descanso provocou negligências nas normas de segurança e resultou em mau funcionamento dos sistemas eletrônicos.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...