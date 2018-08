Solenidade celebra 48 anos do 8º BEC em Santarém com entrega de títulos e incorporação de militares

(Foto:Geovane Brito) -Também foram antecipadas as comemorações do Dia do Soldado. Foram entregues 64 honrarias entre medalhas e diplomas de ‘Amigos do Batalhão’. Cerimônia ocorreu nesta sexta-feira (24).

O toque da corneta ecoou na manhã desta sexta-feira (24) ao anunciar o início da solenidade em celebração aos 48 anos da chegada do 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8ºBEC) a Santarém, no oeste do Pará. O momento também celebrou o Dia do Soldado e a incorporação de mais de 360 soldados ao Exército Brasileiro, além da entrega de títulos a militares e civis pelos serviços prestados à corporação.

Oriundos de Lages (SC), os militares chegaram a região desbravando a Amazônia com a abertura da Rodovia Federal BR-163 em 1970, e desde então têm contribuído para o desenvolvimento local.

Apesar de o Dia do Soldado ser em 25 de agosto, o comandante do batalhão, tenente-coronel Marcelo Linhares disse que cerimônia ficaria mais bonita englobando várias datas comemorativas, entre ela o dia representativo aos militares.

Durante a solenidade foram entregues 43 medalhas e 21 diplomas “Amigos do Batalhão”. “A medalha é o jus reconhecimento da força do Exército Brasileiro pelos bons serviços prestados pelos militares, autoridades e civis. A entrega do diploma é o reconhecimento do Batalhão pela ajuda das entidades e pessoas. Sem eles nossa tarefa será bem mais difícil”, destacou o comandante do Batalhão.

Entre os agraciados com os títulos estava a diretora executiva do Sistema Tapajós de Comunicação (STC) Vânia Pereira Maia, representada na cerimônia pela irmã e diretora administrativa do STC, Vera Pereira.

“Nos sentimos muito honrados pela homenagem e sabemos a importância de divulgar as ações do 8º BEC em Santarém. Isso dá estímulo e ânimo para continuarmos fazendo pela nossa cidade”, destacou Vera Pereira.

Também receberam diplomas a gerente de Jornalismo da TV Tapajós, Tatiane Lobato, e a apresentadora do Bom Dia Santarém Daniele Gâmboa. Para elas os títulos representam o trabalho em equipe desenvolvido na emissora afiliada a Globo.

“A gente fica muito feliz e temos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Somente gratidão”, disse Daniele.

“É o retorno para toda a equipe que se envolve diariamente desde muito cedo para levar informação. Quando um de nós é agraciado, a homenagem vai para todos”, completou Tatiane.

A segundo sargento Lia Moraes tem mais de 10 anos servindo ao Exército Brasileiro. Ela recebeu uma medalha pelos serviços prestados ao 8º BEC e contou que o momento tem grande representatividade.

“Como mulher e como sargento de saúde é um privilégio estar no Exército cumprindo com a minha missão há mais de 10 anos e ser reconhecida por esse trabalho”, contou a militar.

Uma maneira de presentear Santarém pela instalação do 8º BEC na Pérola do Tapajós e retribuir o carinho pelo qual são acolhidos, os militares vão recuperar duas vias no bairro Nova República: Beco da Amizade e Travessa Nove.

“Nós vamos fazer uma melhoria nas ruas que não são pavimentadas, mas não será asfaltamento”, explicou o comandante do 8º BEC.

Por Geovane Brito, G1 Santarém, Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...