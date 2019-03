Solenidade marca incorporação de 199 novos soldados no 53º BIS em Itaituba

Foto:Reprodução(Jovens soldados do Exército Brasileiro).

Solenidade marca ingresso de jovens no Exército

A solenidade de incorporação marca, em todas as organizações militares, o início do ano de instrução, no qual os soldados são preparados para o combate e recebem orientações sobre hierarquia, disciplina, civismo e amor à Pátria.

Jovens cidadãos ingressam, neste mês, nas fileiras do Exército, renovando o efetivo militar existente, com os objetivos de dar continuidade ao cumprimento da missão constitucional de defesa da Pátria e de manutenção da soberania nacional, bem como de apoiar a sociedade em ações subsidiárias.

Em Itaituba, nesta sexta-feira (1), no 53º BIS, a formatura marcou a incorporação dos 199 novos soldados do efetivo variável de 2019, em solenidade que contou com a presença de autoridades civis, militares da reserva e familiares dos novos soldados.

Por: Portal Giro

