Som alto gera discussão e acaba na delegacia em Novo Progresso!

A Polícia Militar de Novo Progresso foi acionada na noite desta quarta-feira (26) a comparecer em uma residência localizada no bairro Tom Alegria, onde de acordo com informações de vizinhos o som em uma residência estava ocorrendo a três dias seguidos, os envolvidos estavam ingerindo bebida alcoólica.

No local os soldados encontraram dois jovens, e foram informados pela mulher, identificada como M.A.S. que é mãe de um, que os dois são primos e não estavam obedecendo para baixar e desligar o som.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, os jovens estariam ingerindo bebida alcoólica e não estavam respeitando o volume do som, já que pelo avançado da hora , os dias , e pelas reclamações dos vizinhos a mãe pediu que a altura do som fosse abaixada.

O filho, já embriagado teria se negado a diminuir o som, alegando que o volume já estava baixo demais, e neste momento resolveu chamar a policia.

Os dois forma encaminhados para delegacia de policia civil , na companhia da mãe foram ouvidos e liberados.

