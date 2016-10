Soma de abstenções, brancos e nulos supera votos do segundo colocado -Macarrão quebra hegemonia após derrotar PSDB nas urnas em Novo Progresso.

Segundo candidato à Prefeitura derrotada, Madalena Hoffman (PSDB) recebeu 6.764 votos, 629 a menos que a soma de abstenções, nulos e brancos que foi de 6.135.

Números nunca vistos antes – os votos 5.233 abstenção, 227 brancos e 65 nulos nesta eleição municipal, mostram que a politica esta em decadência e pode ser considerado como um protesto das urnas.

A soma de votos de protesto por pouco não ultrapassou da ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB) derrotada nas urnas nesta eleição em Novo Progresso.

Neste caso na disputa pela Prefeitura de Novo Progresso a segunda colocada perderia para a soma de abstenções, votos brancos e votos nulos.

Voto nulo

O voto nulo, que é usualmente considerado uma forma de protesto, não anula eleição. Isso porque tanto os nulos quanto os brancos não são levados em conta na apuração que dá o resultado da eleição.

Macarrão quebra hegemonia após derrotar PSDB nas urnas em Novo Progresso.

Este é o primeiro vereador que disputa uma eleição para prefeito e vence em Novo Progresso.

Macarrão (PSC) derrubou 12 anos de hegemonia do PSDB no município, que foi comandado através do ex-prefeito Juscelino e a ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB), o grupo político já administrou Novo Progresso por 12 anos e foi derrotado nas urnas.

Inicialmente, os partidos aliados com os ex-prefeitos (Juscelino e Madalena), antigos aliados, que poderia concorrer na coligação, mas devido aos altos índices de rejeição de suas administrações, saíram para compor com outros grupos ,um caso foi o PMDB que deixou a disputar e indicou Gelson Dil (PMDB) como vice na chapa do atual prefeito Macarrão.

