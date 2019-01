(Foto:© iStock)- Chang’e 4 pousou no satélite natural no último dia 3

Sonda chinesa envia novas imagens do lado oculto da Lua

A sonda chinesa Chang’e 4 pousou no lado oculto da Lua no último dia 3 e já iniciou seu trabalho de reconhecimento de regiões do satélite natural que não haviam sido exploradas anteriormente.

Neste domingo (6), a China National Space Administation enviou novas fotos capturadas pela Chang’e 4.

De acordo com a revista ‘Galileu’, a missão chinesa visa verificar se a região do Polo Sul lunar teria sido formada durante uma gigantesca colisão.

