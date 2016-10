‘Sonho é morar num cemitério’, publicou menino enforcado

SÃO PAULO — Policiais estão investigando a morte de um menino de 13 anos em São Vicente, no litoral Sul de São Paulo. Gustavo Riveiros Detter foi encontrado por familiares já desacordado em seu quarto com sinais de enforcamento, incluindo uma corda envolvida em seu pescoço. O menino estava sentado diante de seu computador. Ele teria perdido algum jogo on-line que disputava com colegas via internet.

A polícia deverá colher depoimentos dos três amigos que jogavam com ele e teriam acompanhado a partida em tempo real por uma webcam. A suspeita é que o menino tenha praticado o chamado “jogo do desmaio”, ou Choking Game. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia em Santos, mas será investigado pela Delegacia Sede de São Vicente.

Encontrado desmaiado com a corda em volta ao pescoço em frente a seu computador, Gustavo morreu menos de 24 horas depois de ser levado ao hospital. A corda era usada para sustentar um saco de boxe no teto.

Um tio do adolescente disse ao site “G1” ter informações sobre a morte do garoto e relatou, no boletim de ocorrência, que o sobrinho brincava pela internet com outros três colegas quando aconteceu o enforcamento. Riveiros afirmou, ao portal de notícias, que o sobrinho estava jogando League of Legends e que, após analisar conversas do jovem com os outros jogadores, chegou à conclusão de que o fato foi acompanhado em tempo real por eles. De acordo com os dados obtidos em aplicativos de mensagem e no próprio computador usado por Gustavo, essa não seria a primeira vez que o estudante teria participado de um suposto desafio. Um dos jogadores escreveu em uma das conversas que achava que o “Detter” (sobrenome da vítima) tinha ido se enforcar de novo.

Em um post enigmático do dia 8 de julho, o menino publicou, no Facebook, uma frase macabra: “Meu sonho é morar num cemitério”. Em um comentário, outro usuário da rede social respondeu “Meu sonho é que esses desafios acabem hoje”. Mas não se sabe sobre que desafio o internauta estava se referindo.

Pela transmissão ao vivo da webcam, os colegas perceberam que a vítima parecia estar “desfalecida” e pediram para que uma prima que estava no quarto ao lado de Gustavo fosse verificar. A menina é quem teria chamado os parentes que socorreram Gustavo, que foi levado ao Hospital Municipal de São Vicente, depois ao Hospital Ana Costa, em Santos, mas não resistiu.

Internautas deixaram comentários na página do menino do Facebook, alguns atribuindo sua motivação ao jogo de um grupo brasileiro de League of the Legends. “Fiquei sabendo q a ilha do macaco induziu ele a tal atrocidade”, alegou Rômulo Mendes.

Outros destacam que o perigo está além dos games.

“Meus sentimentos a toda família do Detter. Um menino aparentemente tão carismatico, bonito e cheio de vida. Deve ter sido um choque enorme para todos. Uma vida que vai embora por conta de brincadeiras estúpidas que acabaram o influenciando. (…) Não acredito que jogos matem pessoas. Pessoas matam pessoas, o Gustavo foi influenciados por jovens com um tipo de brincadeira um tanto quanto estúpida que lhe custou a vida. É deprimente e revoltante. Como pai, fico muito triste e tão chocado quanto a família”, escreveu Andys Anderson Silva.

