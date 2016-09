Sônia Abrão e Ana Hickmann são ameaçadas de morte

A apresentadora Sônia Abrão vem sofrendo constantes ameaças de morte depois de fazer revelações íntimas sobre famosos de todo o Brasil. As informações são do R7.

Um internauta usa o Instagram para fazer ameaças a apresentadora e ao casal Ana Hickmann e Alexandre Correa.

No perfil, o internauta diz que está “esperando o momento certo pra isso acontecer”.

As ameaças foram expostas pelo marido de Ana Hickmann.

“Desde 5h acordado para ler isso não vale, né, turma?”, escreveu Alexandre.

No início do ano, Ana Hickmann viveu momento de pânico após um “fã” invadir o hotel em que a apresentadora estava hospedada para participar de um evento em Belo Horizonte, Minas Gerais.



(Com informações do R7)

