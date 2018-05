Sony dá previsão de lançamento para PlayStation 5

Ciclo de atualização do console pode ser mais lento do que o esperado.

O PlayStation 4 está chegando ao final do seu ciclo de vida. Pelo menos foi isso que o CEO da Sony Interactive Entertainment, John Kodera, afirmou na última terça-feira (22). Embora a frase dê indícios sobre o surgimento de um novo console, pode ser que o lançamento da quinta geração do PS demore mais tempo do que o esperado.

“Vamos usar os próximos três anos para preparar o próximo passo. Vamos acalmar para poder ir mais alto no futuro”, disse Kodera ao The Wall Street Journal.

Levando em consideração que o PS4 foi lançado em 2013, tudo indica que o console da Sony terá um ciclo de atualização mais lento do que o habitual.

Geralmente, uma nova geração do PS surge a cada 6 ou 7 anos. Caso o novo console chegue em mesmo em 2021, tal como sugere Kodera, o PS4 só será superado após 8 anos.

