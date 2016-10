Sorriso: homem é atingido por tiros na BR-163, bate veículo e morre

Laudelino Titto, 50 anos, foi encontrado morto no interior de uma Toyota SW4 preta nas proximidades da ponte do rio Lira, na BR-163, na saída para Sinop, esta madrugada. Ele foi atingido por tiros, não resistiu e faleceu no local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) constatou várias marcas de tiros no veículo e encontrou cápsulas de pistola calibre 380 nas proximidades.

A vítima, que trabalhava como cobrador na região, estaria seguindo sentido Sorriso quando foi baleada, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma proteção que fica na lateral da rodovia federal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. Não foi apontado quantos tiros o atingiram.

Uma testemunha contou aos policiais que teria visto um veículo branco (marca e modelo não confirmados) saindo do local do crime. No entanto, ainda não se sabe se este carro e seus ocupantes têm realmente ligação com o homicídio.

Até o momento, ninguém foi identificado ou preso. A motivação do crime é desconhecida e passa a ser investigada pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias/Bruno Bortolozo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...