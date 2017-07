Sorriso vence time do Pará e fica perto da final da Copa do Brasil de futsal

Na outra semifinal, o Grêmio Recreativo (CE) largou na frente na disputa pela vaga na final. Mesmo jogando fora de casa, contra o Horizonte (CE), conseguiu vencer por 2 a 0 e tem a vantagem do empate no jogo de volta

O jogo foi no ginásio Fermino Maleski, em Sorriso, com um bom público apoiando a equipe sorrisense.

Fonte: Só Notícias/Bruno Bortolozo, de Sorriso (foto: Só Notícias) – A Associação Sorriso acaba de vencer o Tubarão de Vitória do Xingu, do Pará, por 4 a 3 e abriu vantagem de jogar pelo empate, o confronto de volta, dia 22, em Altamira, para chegar a final da Copa do Brasil de Futsal.

