Sorteio das semifinais da Copa do Brasil será no dia 31 de julho

A Copa do Brasil está nas quartas de final e os classificados para a próxima fase serão definidos nesta semana. Na quarta-feira (26), três times avançarão após os seguintes confrontos: Botafogo x Atlético-MG, Santos x Flamengo, Cruzeiro x Palmeiras. Na quinta, o último classificado sairá do jogo de volta entre Atlético-PR x Grêmio.

