‘Sou inocente’, diz preso suspeito de participação em latrocínio, em Oriximiná

Elias Silveira foi preso em Porto Trombetas. Ele nega envolvimento no latrocínio que vitimou Samuel Lima — Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal

Crime aconteceu em 2016 e vitimou o empresário Samuel Nogueira Lima.

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, deflagrou a Operação “Acari” e prendeu na tarde de quinta-feira (14), um suspeito de participação no latrocínio que vitimou o empresário Samuel Nogueira Lima, crime ocorrido em agosto de 2016.

Elias Silveira da Costa, apontado como o condutor da moto que levou Alex Pinheiro Silva, de moto, até a casa do empresário, onde o crime aconteceu, foi preso em Porto Trombetas, onde estava trabalhado.

“Não tenho participação não. Eu estava no alojamento do meu trabalho, lá em Trombetas quando eles (policiais) me abordaram e eu vim normal, não reagi. Mas eu quero uma explicação, porque uma situação dessas fica chato, principalmente para o meu trabalho”, disse Elias Silveira.

Sobre o fato de estar pilotando a moto que levou o homicida Alex Pinheiro até a casa da vítima, Elias disse que não sabia da intenção do passageiro. “Todo mundo sabia que eu trabalhava de mototáxi. Eu conheci o Alex fazendo entrega de creme. Ele não me disse que tinha a intenção de matar ninguém, senão eu não teria ido de forma alguma. Disse que ia pegar um produto na casa do Samuel. Esse fato acabou com a minha vida em Oriximiná, com a vida da minha família”, contou.

Elias disse ainda que, após Alex atirar no empresário, praticamente o obrigou a entregar a sua moto. “Ele pegou a moto, eu fui para casa, contei para minha mãe o que tinha acontecido e não me escondi. Não sei o que está acontecendo, eu estava assinando direito os papéis na justiça e agora me prenderam. Não sei como vai ficar isso”.

O crime

De acordo com o inquérito policial, Alex Pinheiro da Silva (que estava fugiu na penitenciária de Santarém na madrugada do dia 14/02), Elias Silveira da Costa (preso na operação Acari), armados de armas de fogo tipo revólver com o intuito de subtrair joias, ouro, dinheiro e roupas da vítima se esconderam em uma casa em construção, em frente à casa de Samuel.

O empresário chegou em seu carro por volta das 23h30, ocasião em que seu filho desceu e abriu o portão da garagem, quando o carro adentrou no pátio da residência e Alex, com uma touca ninja na cabeça invadiu o local e mandou a vítima e sua mulher descerem do carro pegando o filho da vítima como refém.

Elias, segundo a polícia, também estaria armado dando cobertura à ação ficando no portão olhando para a rua. Em dado momento, a vítima começou a gritar por socorro, pegou um cabo de vassoura, quando Alex deu dois tiros na direção da vítima, fugindo em seguida.

*Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

