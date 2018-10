Sozinho numa cela, Cabral também ficará sem TV e sem receber visitas por 10 dias

Ex-governador do Rio foi flagrado com R$ 570 na cadeia; quantia máxima permitida é de R$ 100

Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral – Rodrigo Felix Leal / Gazeta do Povo

Rio – O ex-governado do Rio e presidiário Sergio Cabral foi flagrado numa cela de Bangu 8 com R$ 570, quantia em dinheiro acima do permitido, que é de R$ 100. Sozinho numa cela, ele sofreu punição: ficará sem TV e terá as visitas suspensas por dez dias. Além disso, vai responder a uma Comissão Técnica de Classificação (CTC).

A inspeção é da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e do Ministério Público (MP), que também encontrou outro detento, Aurenildo Campos Casanova, na mesma condição do ex-governador. Cabral está no Presídio Pedrolino Werling, conhecido como Bangu 8, unidade destinada a presos da Lava-Jato.

A Seap informou ainda que as fiscalizações serão rotina nas carceragens do sistema prisional do estado.

Por ADRIANA CRUZ

