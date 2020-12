Spacecom seleciona TIM para lançamento da primeira tornozeleira eletrônica 4G IoT do Brasil

Líder na cobertura 4G e com a maior rede NB-IoT do País, TIM garante ampla e contínua cobertura para dispositivo

A Spacecom – a maior empresa de monitoramento de sentenciados da América Latina – escolheu a TIM para comercialização da primeira tornozeleira eletrônica do País. A partir de agora, os equipamentos que monitoram presos em regime semiaberto ou domiciliar por meio do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas (SAC24) passam a contar com a maior cobertura 4G e rede NB-IOT (Narrow Band em IoT) do Brasil, tecnologia presente já em mais de 3.460 cidades.

“Ficamos felizes em oferecer a plataforma NB-IoT da TIM para a Spacecom, garantindo a qualidade e continuidade do serviço, que são essenciais para nosso novo parceiro. Essa tecnologia, adotada como padrão mundialmente, já é utilizada massivamente para vários tipos de conexões e aplicações, como na China e US para conexão de medidores de energia, por exemplo. Por isso, a TIM continua investindo fortemente no mercado de IoT para apoiar os negócios de empresas, como a Spacecom, neste percurso de transformação digital”, anuncia Paulo Humberto Gouvêa, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil.

A Spacecom oferece monitoramento de pessoas para a área de segurança pública, como as tornozeleiras e dispositivos auxiliares que permitem o monitoramento de vítimas da lei Maria da Penha, por exemplo. As tornozeleiras possuem alta segurança na transmissão e armazenamento das informações, atendendo às normas nacionais e internacionais e com custos condizentes com as necessidades brasileiras.

As informações de localização georreferenciada (GPS, Glonass e demais sistemas) e de alarmes são transmitidas por meio da rede 4G com a tecnologia NB-IoT da TIM para os servidores da Spacecom e disponibilizadas via interface web. Com isso, o órgão contratante tem acesso aos dados de monitoramento em tempo real a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet.

“A Spacecom está dando o pontapé inicial para uma nova geração de tornozeleiras eletrônicas, usando como aliada uma tecnologia mais moderna, com a possibilidade de implantarmos funções que não existiam antes. Nós nos antecipamos e, em parceria com a TIM, desenvolvemos um sistema moderno, confiável e seguro, que atua em conjunto com as antenas de celular espalhadas por todo o Brasil. Este aparato tecnológico permite cobertura em locais que antes não havia sinal” afirma Sávio Bloomfield, Presidente da empresa.

Atualmente, a Spacecom disponibiliza a tecnologia a secretarias de segurança pública dos Estados de SP, RJ, MG, GO, MT, MS, AC, RR, BA, CE, PE, PI, RN, PR e SC – além da Justiça Federal de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul – muitos dos quais possuem divisões de fronteira com países da América do Sul como Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela e Bolívia.

Desenvolvida pela Spacecom e certificada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a tornozeleira modelo TZPR04 é a primeira com tecnologia NB-IoT do mercado nacional e possui características e funcionalidades que refletem os anos de experiência da empresa junto ao sistema prisional brasileiro.

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

A Spacecom, líder no monitoramento por tornozeleira eletrônica no país, é uma empresa 100% nacional que atua no desenvolvimento de produtos e soluções de segurança pública, telecomunicações e tecnologia da informação. Atualizada, moderna e fortemente voltada ao desenvolvimento tecnológico próprio, busca desenvolver soluções diferenciadas e inteligentes, sempre visando a melhor relação custo x benefício para seus clientes. Hoje a Spacecom atua em 16 estados, tendo monitorado mais de 300.000 sentenciados distintos, com uma média de 48.000 monitorados/dia.

Seus dispositivos são equipados com diversos mecanismos de segurança que garantem a integridade do sistema. Além das informações de posições e de diversos alarmes, o sistema monitora várias possíveis irregularidades. Mantendo sempre seu pioneirismo tecnológico, a 4ª geração de equipamentos Spacecom conta com tecnologia de comunicação de dados 4G IoT. Além disso, as tornozeleiras contam com sensores exclusivos para detecção de material metálico e um sistema de fechamento óptico com certificação IP68 próprio.

