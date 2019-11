Sport bate o Botafogo-SP, adia título do Bragantino e põe um pé na Série A

O Sport conseguiu um importante triunfo para ficar muito próximo do acesso e seguir com esperanças de título na Série B. Nesta quarta-feira, o time de Guto Ferreira aproveitou as chances criadas e venceu o Botafogo-SP fora de casa, no Estádio Santa Cruz, por 2 a 0, em duelo válido pela 35ª rodada.

Em um primeiro tempo que os mandantes construíram as melhores oportunidades, o Sport foi cirúrgico para sair na frente. Após cruzamento de Guilherme pela ponta esquerda, Elton cabeceou firme, sem chances de defesa para Darley.

Na segunda etapa, o Leão da Ilha contou com o brilho de Guilherme, um dos destaques da Série B, para sacramentar o triunfo. Elton enfiou bola para o atacante, que driblou o arqueiro Luan Polli e empurrou para o gol.

Com o resultado, o Sport abre vantagem na segunda posição, vai aos 63 pontos e adia o título do Bragantino, que torcia por um tropeço dos pernambucanos para ser campeão já nesta quarta-feira. O Massa Bruta tem 71 pontos faltando três rodadas.

Agora, os comandados de Guto Ferreira voltam a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando enfrentarão o Vila Nova na Ilha do Retiro precisando de uma vitória para confirmar o acesso. Dependendo dos resultados, até um empate vale o retorno à elite nacional.

O Botafogo-SP, por sua vez, amarga a quinta partida sem vitória, estaciona nos 47 pontos, segue na 10ª colocação e não tem mais chances de conseguir o acesso. Sem ambições na competição, o time de Hermerson Maria cumpre tabela diante do Londrina, neste sábado, às 19 horas (de Brasília).

Por:Gazeta Esportiva (foto: Anderson Steves)

13/11/2019 22:31

