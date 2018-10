Sport surpreende e vence o Grêmio na Arena em jogo com sete gols

O Grêmio foi derrotado neste sábado para o Sport por 4 a 3 na Arena pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Usando reservas e priorizando a Libertadores, os mandantes foram surpreendidos pelo Leão que se mostrou mais determinado e tirou proveito das falhas na bola aérea gremista. Os gols foram marcados por Jair duas vezes, Gabriel e Matheus Gonçalves, enquanto Matheus Henrique, Juninho Capixaba e Thonny Anderson.

Com o resultado, o Grêmio segue em quinto lugar com 52 pontos. E o Sport pulou para o 17º lugar com 33 pontos. Além disso o time pernambucano acabou com jejum de dez jogos que não pontuava fora de casa.

Agora o Grêmio dará uma pausa na competição nacional e volta as suas atenções para o jogo de terça contra o River Plate, às 21h45(de Brasília), na Arena. O Tricolor Gaúcho joga por um empate para chegar a mais uma final.

Na próxima rodada o Grêmio visita o Atlético-MG no dia 03 de novembro, sábado, às 17h (de Brasília), no Independência. Já o Sport recebe no dia 05, segunda, o Ceará, às 20h(de Brasília), na Ilha do Retiro.

Precisando vencer, o Leão se soltou para frente diante dos reservas do Tricolor Gaúcho. Os pernambucanos arriscaram chutes de fora da área. Já os mandantes ainda tentam se encontrar no jogo. Aos 06, após bola alçada na área por Michel Bastos, Jair completou de cabeça e tocou para o fundo da rede.

Bem postado em campo, os visitantes são pouco ameaçados na sua defesa. A chegada mais perigosa do Grêmio ocorreu, aos 10, uma bola perigosa metida por Juninho Capixaba, porém Maílson se antecipou a Thaciano. Aos 21, Douglas cobrou escanteio da esquerda, Thonny Anderson cabeceou no primeiro pau e quase empatou. A bola passou raspando a trave esquerda de Maílson.

Depois dos 20 minutos, a equipe gremista melhorou um pouco e começou a assustar a meta do arqueiro do Leão. Entretanto o Sport se aproveitou de um erro no meio campo gremista e ampliou o placar. Aos 29, Mateus Gonçalves ganhou bola no campo de ataque, arrancou para frente, faz tabela com Brocador, driblou Kannemann e bateu na saída de Paulo Victor. A bola ainda desviou no goleiro, mas entrou.

Após tanto insistir os donos da casa conseguem descontar. Aos 37, Matheus Henrique pegou rebote na entrada da área, limpou a marcação e bateu no canto esquerdo de Maílson. Os jogadores do Sport reclamam que a bola teria tocado na mão do meio gremista. Depois de fazer o tento, os jogadores do Grêmio se mostram mais animados e buscam o gol de empate. Aos 43, Douglas cruzou duas vezes. Na primeira, Cláudio Winck afastou. No rebote, o meia dominou e levantou de perna direita. Kaio apareceu sozinho no segundo pau e cabeceou mal.

Na etapa inicial os reservas do Grêmio foram surpreendidos pelo Sport que abriu dois gols de vantagem. Os mandantes cresceram no jogo após os 20 minutos e teve forças para descontar. A equipe pernambucana se mostrou determinada e soube tirar proveito das falhas e do desentrosamento da defesa gremista.

O segundo tempo iniciou com o Tricolor Gaúcho em cima e logo em seguida chegou ao gol de empate. Aos 05, Matheus Gonçalves derrubou Madson dentro da área e o árbitro apitou pênalti. Aos 06, Juninho Capixaba bateu com categoria no lado esquerdo, Maílson vai no direito. Não demorou muito para o Leão pular na frente do placar. Aos 07, Sander recebeu de Jair e levantou. Gabriel, de cabeça, não perdoou.

Uma partida cheia de alternativas, o Grêmio não desistiu e mais uma vez igualou o marcador. Aos 13, Thonny Anderson recebeu de Madson e só completou para o gol. A defesa gremista mais uma vez bobeou e permitiu que o Sport chegasse ao quarto tento. Aos 18, Jair de novo recebeu de Michel Bastos, tentou a finalização na primeira e completou de cabeça na segunda.

Que jogo sensacional com sete gols e os dois times buscando a todo momento o ataque. Para segurar o resultado, os comandados de Milton Mendes recuam as suas linhas e especulam jogadas de contra-ataque. Por sua vez, os gremistas se esforçam para tentar empatar a partida.

Mesmo com toda a pressão do Tricolor Gaúcho, os pernambucanos souberam segurar o ímpeto gremista. Além disso, os atletas do Sport fizeram cera e atingiram triunfo que ajuda na tentativa de escapar da zona do rebaixamento.

Houve um último esforço do Grêmio para tentar o empate. Aos 46, Madson tentou chute da direita, bola desviou na defesa e sobrou para Pepê. Dentro da área, atacante bateu com perigo.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/GFBPA)

