Sport vence o Atlético-PR com gol de Diego Souza em pênalti polêmico

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Sport segue se recuperando no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão recebeu o Atlético-PR, na Ilha do Retiro, e conseguiu a vitória pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do torneio. O triunfo, porém, veio com gol polêmico de Diego Souza, anotado após pênalti marcado em bola que não bateu na mão do zagueiro Wanderson.

Apesar da polêmica, o Sport garantiu sua segunda vitória seguida e chegou à 11ª posição no Brasileirão, com 15 pontos. Já o Atlético-PR é o 14º colocado, com 14 pontos.

Ambas as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro somente no próximo final de semana. No domingo, às 11h(de Brasília), o Atlético-PR visita a Chapecoense, na Arena Condá. Já na segunda-feira, às 20h(de Brasília), o Sport vai ao Couto Pereira para enfrentar o Coritiba.

As duas equipes, porém, têm compromissos por competições internacionais neste meio de semana. Na quarta-feira, às 19h15(de Brasília), o Atlético-PR recebe o Santos, no Durival Britto, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Já na quinta-feira, em duelo válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Sport será o anfitrião diante do Arsenal de Sarandí-ARG, na Ilha do Retiro, em jogo marcado para as 21h45(de Brasília).

O jogo – Aos gritos mistos de “É campeão”, devido ao título pernambucano conquistado no meio de semana, e “Fica, Diego”, com a torcida pedindo a permanência de seu principal jogador que pode ir para o Palmeiras, o duelo começou com o Sport pressionando no campo de ataque. O time da casa, porém, pecou na pontaria.

Aos 10 minutos, Osvaldo recebeu cruzamento de Sander, dominou a bola, mas mandou muito longe do gol. Já aos 14, foi a vez de Rithely receber passe de Diego Souza com o peito e finalizar muito mal para fora.

Nos minutos seguintes, porém, o Atlético-PR conseguiu neutralizar o Sport e administrar o jogo morno no meio de campo. Com isso, o duelo ficou truncado, não tendo chances de gol por um bom tempo.

Quando o Leão da Ilha voltou a pressionar, no entanto, só não marcou o gol por muito pouco. Aos 39 minutos, Osvaldo recebeu cruzamento preciso da direita e cabeceou de dentro da pequena área. Weverton, bem posicionado, esticou as pernas e fez uma grande defesa para evitar o gol.

Logo na sequência, aos 40, o Sport teve a principal chance do primeiro tempo. Após novo cruzamento para a área, André recebeu livre e finalizou. O atacante pegou mal na bola e acabou mandando na trave, perdendo chance clara de frente para o gol. Depois desta chance, nenhum dos times tiveram oportunidades e o duelo foi para o intervalo com o placar em branco.

Assim como no primeiro tempo, o Sport voltou melhor na segunda etapa, mas sem efetividade para achar espaços na defesa adversária. Quando encontrava, as finalizações não levavam perigo.

Foi assim durante metade do segundo tempo, com o Leão da Ila rondando a área do Furacão, mas sem conseguir finalizar com perigo.

Com o jogo truncado, um erro do árbitro acabou influenciando na partida. Aos 27 minutos, Rogério chutou a bola em direção ao gol, ela bateu na cabeça de Wanderson e depois na coxa. O juiz da partida, Grazianni Maciel Rocha, porém, viu um toque de mão inexistente e marcou o pênalti, para grande reclamação dos jogadores do Atlético-PR. Diego Souza, que se vê no meio de negociações com o Palmeiras, foi para a cobrança e bateu com perfeição para abrir o placar.

Após o gol, o Sport teve outra boa chance para ampliar. Aos 34, Rogério recebeu a bola na esquerda e finalizou com força, levando perigo ao gol defendido por Weverton.

Aos 38, o Atlético-PR impressionantemente teve sua primeira finalização a gol, mas quase conseguiu o empate. Douglas Coutinho recebeu dentro da área e finalizou de frente para a meta. Bem posicionado, Magrão fez boa defesa e afastou o perigo.

Apesar da chance de gol, esta foi a única do Furacão. Com isso, o Sport apenas administrou o resultado e garantiu a importante vitória.

