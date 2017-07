Sport vence o Bahia na Fonte Nova e segue na zona da Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva – Sport segue fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Muito desfalcado, o Leão bateu o Bahia por 3 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, e se garantiu em mais uma rodada entre os seis primeiros colocados do torneio nacional.

Mesmo com o Tricolor tentando dominar as ações da partida, foi o Rubro-Negro quem abriu o placar aos 18 minutos, com Everton Felipe. O empate do Bahia veio no segundo tempo com Rodrigão, mas a vitória do Sport foi consolidada pouco depois por Ronaldo Alves. Já nos acréscimos, Lenis completou o placar.

O resultado mostra a força do elenco leonino, que não teve neste domingo Rithely, Diego Souza e André, por suspensão, e Samuel Xavier e Rogério, poupados. Com o resultado, o Sport segue na sexta colocação com 27 pontos. Já o Bahia é o 14º com 19.

Na próxima rodada, o Sport recebe o Fluminense na Ilha do Retiro, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). Já o Bahia visita a Chapecoense na Arena Condá, no mesmo dia e horário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra uma formação repleta de reservas do Sport, o Bahia tentou tomar a iniciativa do jogo e arriscou a primeira finalização aos 11 minutos, com Zé Rafael, em chute defendido por Magrão.

Aos 18, foi a vez de o Sport chegar ao ataque, e Everton Felipe abriu o placar. Mendoza tentou o toque de calcanhar e errou. Rodrigo ficou com a bola e abriu para Lenis, que chegou à linha de fundo antes de tocar para trás, onde Everton Felipe bateu de primeira para mandar a bola para as redes.

Apesar de o Bahia dominar as ações do jogo, o Tricolor não conseguia furar o bloqueio defensivo do Sport, se limitando a chutes de longa distância. Assim, na marca de 30 minutos, foi o Leão quem assustou realmente em finalizações de Lenis, defendida por Jean, e Juninho, que foi pela linha de fundo.

Na segunda etapa a sorte parecia mudar para o Bahia. Primeiro, Jean salvou o segundo gol de Everton Felipe aos 12 minutos. O meia saiu cara a cara com o goleiro tricolor e finalizou no lado esquerdo, mas o arqueiro fez grande defesa.

Em seguida, Mateus Sales fez ótimo cruzamento para Rodrigão, que conseguiu cabecear por trás da zaga e mandar para as redes de Magrão empatando a partida.

A sorte tricolor, no entanto, teve fim aos 20 minutos, quando o Sport ficou novamente à frente. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lenis, que fez boa jogada, limpou e bateu rasteiro, cruzado. Ronaldo Alves apareceu no segundo poste e apenas completou para o gol.

O Sport ainda acertou a trave aos 36 minutos. Everton Felipe deu um bom passe para Índio, mas Renê Júnior apareceu para cortar, mas a bola foi na trave e saiu para escanteio. Dez minutos depois, porém, o Bahia errou novamente e, em contra-ataque, Everton Felipe tocou para Lenis, que só completou para o gol.

