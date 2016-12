Sport vence o Figueirense e garante permanência na Série A

Fonte: Gazeta Esportiva – O torcedor do Sport finalmente pode respirar aliviado em 2016. Neste domingo, o Leão venceu o Figueirense por 2 a 0 na Ilha do Retiro, contou com o tropeço do Internacional contra o Fluminense no RIo de Janeiro e garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro da próxima temporada.

Pressionando desde o início, o Rubro-Negro marcou com Rogério no começo do segundo tempo e concluiu a vitória com Diego Souza aos 43. O gol foi muito importante para o meio-campista, que igualou-se a Fred e William Pottker entre os artilheiros do Brasileirão com 14 tentos.

Os 2 a 0 fazem o Sport terminar o campeonato na 14ª colocação, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 47 pontos. O Figueira, já rebaixado, termina Brasileirão em 18º, com 37 pontos, e joga a Série B na próxima temporada.

O jogo – Precisando de uma simples vitória para se livrar do rebaixamento, o Sport começou o jogo pressionando e trocando muitos passes contra um Figueirense recuado e sem grandes pretensões. Aos nove minutos, a primeira chance: Rogerio cruzou e Ruiz cabeceou para fora na pequena área.

Apesar do apoio da torcida e de atuar contra um adversário já rebaixado, o Sport se mostrava muito nervoso em campo e não conseguia criar boas chances. Rogério era o melhor em campo e tentava fazer algo diferente com a sua velocidade e presença de área. Aos 24, o atacante recebeu cruzamento de Diego Souza e cabeceou perigosamente para defesa do goleiro Júnior Oliveira.

O torcedor rubro-negro ficou aliviado ao ouvir sobre um pênalti para o Fluminense no confronto contra o Vitória, mas a preocupação tomou conta da Ilha do Retiro quando chegou a notícia de que Danilo Fernandes defendeu a cobrança de Richarlison.

O alívio chegou de vez apenas no segundo tempo. A injeção de ânimo do técnico Daniel Paulista no vestiário fez efeito e, logo no primeiro minuto, Rogério fez bela jogada individual na intermediária e fuzilou o gol do Figueirense, marcando um golaço para colocar o Sport na frente.

A pressão rubro-negra continuou. Aos seis, Everton Felipe recebeu de Ruiz e bateu cruzado raspando a trave de Júnior. No minuto seguinte, o goleiro do Figueira fez bela defesa em chute de Diego Souza, evitando o segundo gol.

O gol do Fluminense contra o Inter no Rio de Janeiro levou a Ilha do Retiro a um novo momento de vibração. Agora, restava ao Leão segurar a vantagem e a ansiedade para garantir a presença na elite do Brasileirão em 2017.

O ritmo do jogo diminuiu, e o Figueirense aproveitou para dar as caras. Aos 28, Marquinhos Pedroso lançou, Ronaldo Alves falhou e a bola sobrou para Marcus Índio, que bateu para defesa de Magrão. Foi a primeira boa chance do time catarinense no jogo.

O Sport passou a administrar a vantagem e ficou tranquilo de vez quando o duelo entre Flu e Inter terminou em 1 a 1 no Rio. Mais solto, o time rubro-negro marcou seu segundo gol aos 43 minutos. Diego Souza, que precisava balançar a rede para chegar aos 14 no campeonato e ficar entre os artilheiros, recebeu na área, limpou a marcação e bateu, com a bola desviando na zaga antes de entrar. O camisa 87 comemorou muito e foi ovacionado pela torcida. Ele termina o Brasileirão como artilheiro ao lado de Fred, do Atlético-MG, e William Pottker, da Ponte Preta.

