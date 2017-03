STF abre inquérito para investigar Padilha por crime ambiental

(Padilha durante evento no Palácio do Planalto Foto REUTERS/Ueslei Marcelino ) – O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito contra o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, por suposta prática de crime ambiental no Rio Grande do Sul, informou o tribunal nesta quarta-feira.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Padilha é sócio de uma empresa suspeita de ter construído um canal de drenagem em área de preservação permanente na cidade gaúcha de Palmares do Sul.

“À primeira vista, os fatos descritos pelo procurador-geral da República em sua manifestação configuram, em tese, ilícito penal, devendo-se salientar que os autos possuem elementos probatórios aptos a embasar o início das investigações”, escreveu Lewandowski em seu despacho.

Além da investigação de suposto crime ambiental, Padilha também foi acusado pelo ex-assessor especial da Presidência e amigo pessoal do presidente Michel Temer, José Yunes, de tê-lo usado como “mula involuntária”. Yunes recebeu um envelope destinado a Padilha em seu escritório das mãos do doleiro Lucio Funaro, envolvido na Lava Jato.

O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Claudio Melo Filho teria dito em depoimento, segundo vazamentos de sua delação premiada, que entregou a Yunes parte do dinheiro de doação eleitoral que teria sido acertado entre Temer e o ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht.

Padilha foi, ainda, apontado como um dos nomes citados nos 83 pedidos de inquérito encaminhados na terça-feira pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao STF com base nas delações da Odebrecht na Lava Jato.

O ministro, que retornou ao trabalho nesta semana depois de uma licença médica provocada por uma cirurgia de retirada da próstata, informou que não vai comentar a abertura de inquérito autorizada por Lewandowski.

Por Reuters Reportagem de Eduardo Simões

