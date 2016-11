STF confirma que condenados em segunda instância podem ser presos

“Não é assim na Inglaterra, não é assim na França, não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Alemanha. Essa era uma solução, no meu entendimento, solução jabuticaba. Só tinha aqui. Esse julgamento de segunda instancia é um salto de qualidade para o sistema penal no Brasil”, afirmou Rodrigo Janot.

A Associação dos Magistrados Brasileiros apoiou a decisão do Supremo. Lembrou que hoje existe a possibilidade de muitos recursos antes da prisão e que isso tem impedido a ação efetiva do Judiciário.

A decisão tem repercussão geral, ou seja, vale para todos os processos em andamento no país, mas os juízes continuam com autonomia para analisar casos específicos. Podem, por exemplo, permitir que um condenado em segunda instância doente ou que não represente uma ameaça para a sociedade recorra em liberdade.

