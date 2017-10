STF mantém condenação de Maluf a 7 anos de prisão

Fachin afirmou que o pedido para Maluf não ser preso em razão da idade poderá ser analisado no momento da execução da pena, ou seja, pelo juiz responsável por cumprir a decisão do STF.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta terça-feira (10), um recurso apresentado pelo deputado Paulo Maluf (PP-SP) contra a condenação imposta a ele de sete anos, nove meses e dez dias de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. O placar da votação foi de 4 a 1, de acordo com o G1.

