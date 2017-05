Stipe Miocic nocauteia ‘Cigano’ no primeiro round e mantém cinturão do UFC

Grande atração da noite deste sábado (13) no UFC 211, a luta entre os pesos-pesados Stipe Miocic e Junior ‘Cigano’ liderou com razão o estrelado card do evento programado para a cidade de Dallas (EUA). Em revanche da disputa realizada em dezembro de 2014, e que contou com o triunfo do brasileiro na ocasião, a vitória mudou de mãos, e de forma rápida.

Ao contrário dos cinco rounds de intensa trocação travados no primeiro duelo, o domínio territorial e precisão nos golpes em linha reta do americano ditaram os poucos minutos de ação deste reencontro. E, com nocaute-relâmpago, o americano descendente de croatas se vingou de seu último tropeço no MMA.

Partindo para cima, Miocic não deu chances do oponente se encontrar no octógono e o pressionando na grade não demorou para que um direto no queixo levasse o ex-campeão Cigano à lona, em momento que marca sua carreira de forma negativa.

Com este triunfo, o campeão anota cinco vitórias por nocaute em sequência na organização: Cigano, Alistair Overeem, Fabrício Werdum, Ben Rothwell e Mark Hunt.

Confira os resultados do UFC 211:

Stipe Miocic nocauteou Junior ‘Cigano’ no 1º round;

Demian Maia venceu Jorge Masvidal por decisão dividida;

Dave Branch venceu Krzysztof Jotko por decisão dividida;

Jason Knight nocauteou Chas Skelly no 3º round;

James Vick nocauteou Marco Polo Reyes no 1º round;

Enrique Barzola venceu Gabriel Benítez por decisão unânime;

Gadzhimurad Antigulov finalizou Joachim Christensen no 1º round.

Por Ag. Fight Ag. Fight

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

