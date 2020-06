STJ libera acesso ao inquérito da operação Para Bellum; veja os 21 advogados do caso

Agentes da PF em frente à Sespa, na operação Para Bellum. (Foto: PF)

STJ libera acesso e cópia do inquérito da PF sobre a operação Para Bellum

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) liderou o acesso e cópia do inquérito da PF (Polícia Federal) pela defesa dos investigados no âmbito da operação Para Bellum, deflagrada no dia 10 e que apura suposta fraude na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará.

O caso está sob sigilo.

O delegado José Eloísio dos Santos Neto, da Superintendência da PF no Pará, é quem está à frente das investigações.

O acesso ao inquérito 1362/DF foi liderado pelo ministro relator do caso, Francisco Falcão, do STJ.

Neste link, confira a decisão dele e os advogados dos investigados.

