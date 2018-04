STJ nega habeas corpus a empresário acusado de ser mandante de chacina em Colniza (MT)

Nove trabalhadores foram mortos em abril do ano passado na gleba de Taquaruçu do Norte (Foto: Reprodução/TVCA)

Valdelir João de Souza, conhecido como Polaco Marceneiro, teve a prisão decretada e está foragido. A defesa tenta obter o direito dele de responder ao processo em liberdade.

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de habeas corpus ao empresário Valdelir João de Souza, conhecido como Polaco Marceneiro. Valdelir é acusado de ser o mandante do assassinato de nove trabalhadores rurais na Gleba Taquaruçu do Norte, em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, em abril do ano passado.

Valdelir teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. Ainda assim, a defesa tenta obter o direito dele de responder ao processo em liberdade ou a fixação de medidas cautelares.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) já havia negado o habeas corpus ao empresário.

No recurso ao STJ, a defesa de Valdelir alega que há ausência de indícios da autoria e a falta de fundamentação no decreto de prisão dele.

Segundo o processo, o crime teria ocorrido por suposta intenção do marceneiro de “atemorizar e expulsar posseiros de suas terras, atuando com armas de fogo e extrema violência, para delas extrair recursos naturais e futuramente vendê-las”.

O ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do processo, afirmou, no entanto, que foram apontados indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

Valderli é proprietário da Madeiras G.A., em Colniza, e da Madeireira Cedroarana, localizada em Machadinho d’Oeste, no interior de Rondônia. As empresas atuam na exportação de madeira para vários países, como Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda, Dinamarca, Itália, Bélgica e Japão.

A defesa de Valdelir negou a participação dele no crime.

De acordo com o MPE, no dia da chacina, Pedro, Paulo, Ronaldo e Moisés, a mando de Valdelir, teriam seguido até a Linha 15 e, com o uso de armas de fogo e arma branca, assassinaram Francisco Chaves da Silva, 56, Edson Alves Antunes, 32, Izaul Brito dos Santos, 50, Aldo Aparecido Carlini, 50, Sebastião Ferreira de Souza, 57, Fábio Rodrigues dos Santos, 37, Samuel Antonio da Cunha, 23, Ezequias Santos de Oliveira, 26, e Valmir Rangel do Nascimento, de 55 anos.

Os autores foram reconhecidos pelas testemunhas. Segundo o MP, os criminosos percorreram aproximadamente 9 km ao longo da Linha 15, assassinando, com requintes de crueldade, aqueles que encontraram pelo caminho, sem dar chance de fuga ou defesa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 MT

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...