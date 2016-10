STJD acolhe pedido de promotor e devolve os três pontos ao Flamengo

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Botelho Piacente, aceitou nesta quinta-feira um pedido de reconsideração feito pelo procurador geral Felipe Bevilacqua e arquivou a ação que pedia a anulação do clássico vencido pelo Flamengo contra o Fluminense, por 2 a 1, no último dia 13, em Volta Redonda.

Com a decisão do STJD, o Flamengo recupera os três pontos conquistados no clássico e que tinham sido retirados provisoriamente pela CBF. O clube, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, voltou a somar 60 pontos e encontra-se a apenas quatro de distância do líder Palmeiras (64).

