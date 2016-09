STJD denuncia Grêmio por invasão de miss bumbum

No jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Danny Morais, atual Miss Bumbum e torcedora do Grêmio, invadiu o gramado, no último dia 14. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o clube gaúcho pelo episódio. Confira a galera de fotos de Danny Morais!

O STJD alega que o clube mandante deve ter medidas necessárias para prevenir cenas parecidas. O Tricolor pode ser multado entre R$100 e R$100 mil reais pelo episódio, além da possibilidade de perda de mandos de campo. O julgamento está marcado para a próxima sexta-feira (30)

Em seu perfil, nas redes sociais, Danny, que entrou em campo de top, short, meião e tênis, pediu desculpas ao clube e ao torcedor gremista.

“Primeiramente quero pedir desculpas ao clube e todos os torcedores gremistas!!! Que eu só tinha um sonho que queria realizar há muito tempo, que era entrar em campo e abraçar o Luan. Só que na hora a emoção foi tão grande que abracei os jogadores como fã mesmo!!! E não porque queria abraçar homens casados ou atrás de pensão como estão falando, até porque tenho uma carreira pela frente, tenho apenas 21 anos e não pretendo me comprometer em ser mãe antes dos 30!”, escreveu.

