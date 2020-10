STJD nega pedido do Mixto e mantem Copa FMF cancelada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Mato-grossense está previsto para ser retomado no dia 11 do próximo mês. Estão na disputa, Sinop, Luverdense, Nova Mutum, Operária Várzea-grandense, União de Rondonópolis, Cuiabá, Dom Bosco e Poconé.

Anteriormente, o Mixto emitiu nota expondo que não aceitaria “que terceira vaga na Copa do Brasil fosse ofertada através do Campeonato Mato-grossense – excluindo qualquer chance de disputa em campo”.

O time cuiabano defendia que, sem a Copa FMF, que dá ao campeão a terceira vaga na Copa do Brasil, não tem chances de disputar uma vaga na competição nacional, já que caiu da elite do futebol mato-grossense na última edição para segunda divisão.

“Por unanimidade de votos conheceu-se do mandado de garantia para no mérito denegar”, consta nos autos.

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol negou o mandado de garantia do Mixto Esporte Clube contra o cancelamento da Copa FMF, definido pela Federação Mato-grossense de Futebol, em congresso técnico e manteve a decisão.

