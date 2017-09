Sub Comandante da Polícia Militar do Pará visita batalhão de Itaituba e ouve dos militares as necessidades do quartel com relação ao efetivo e mais viaturas.

Em Itaituba o subcomandante geral da policia militar do estado do Pará , reuniu com o comando e os militares do 15º BPM onde ouviu as demandas da corporação e sugestões pata melhorar o trabalho dos policias garantindo uma melhor segurança a população.

Além da reunir com os militares o sub comandante da PM no Pará o coronel Leão Braga, observou como está hoje a estrutura física do batalhão.

Coronel Leão Braga Sub comandante geral da PM do Estado do Pará

A noticia boa para o município de Itaituba, é que no mês Outubro estará dando inicio a formação de praças, serão mais 100 novos militares preparados para ingressar no trabalho e ampliar a segurança pública.

A expectativa é de que esses 100 novos militares permaneçam em Itaituba.

Fonte: http://www.plantao24horasnews.com.br/ com informações do repórter Marinaldo Silva.

