Sub metralhadora artesanal é apreendida pela PM de Colider

Por volta das 22:30h de ontem, em rondas pelo bairro Celídio Marques, os policiais militares Alexandre Granzote e Botan se depararam com o suspeito Fabricio Halateno, 32 anos. Ao avistar a viatura, ele tentou evadir-se do locar e dispensar um objeto. O homem recebeu voz de prisão e ainda tentou fugir. Entrou em luta corporal com um dos policiais mas foi imobilizado em seguida e detido.

