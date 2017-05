Substância da maconha e da pimenta cura diabetes

Portanto, será possível no futuro que remédios à base de maconha possam ser feitos para curar doenças intestinais e diabetes tipo 1. Mas, para tal feito, a legislação sobre o uso medicinal da maconha precisa avançar consideravelmente. Essa pesquisa aponta que os sistemas digestivos e nervosos estão mais conectados do que se pensa.

Os receptores aos quais a anandamida se conecta que estão no intestino, também estão presentes no cérebro.Esses receptores cerebrais se unem aos canabinoides e criam o efeito da droga. Não se sabe exatamente qual é a função desses receptores presentes no cérebro, mas estima-se que seja parecida à descoberta pelos pesquisadores da Universidade de Connecticut.

Isso acaba resultando em um composto chamado anandamida, que é semelhante aos canabinoides presentes na maconha. A anandamida reage com um receptor diferente e dá origem a macrófagos imunológicos que reduzem inflamações no pâncreas, estômago, intestino e esôfago.

Estima-se que no futuro essas substâncias possam fornecer remédios para a cura de diabetes tipo 1 e da colite, que é a inflamação no intestino grosso. O estudo foi realizado pela Universidade de Connecticut e testou uma substância chamada capsaicina, presente em pimentas e pimentões.

